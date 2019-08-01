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Центр опережающей подготовки кадров создадут в Якутии в 2020 году

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Республике Саха (Якутия) создадут Центр опережающей профессиональной подготовки кадров для реализации задач нацпроекта «Образование». Он откроется в 2020 году.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в Минобрнауки республики, Центр будет работать по трем направлениям: прогнозирование потребности рынка труда, разработка краткосрочных программ (до 6 месяцев), профориентация. Он призван обеспечить потребность экономики в рабочих кадрах.

Открытие Центра запланировано на 2020 год. Люди смогут проходить в нем обучение по востребованным специальностям, в том числе по стандартам WorldSkills.

Национальный проект «Образование» реализуется с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784 млрд рублей.

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