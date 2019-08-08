Мы новый БРИКС построим: Россия — за создание клуба друзей пяти стран

Во время председательства в БРИКС в 2020 году Россия намерена выступить с поддержкой идеи Китая по продвижению формата БРИКС+ . Он подразумевает создание своего рода клуба друзей Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Экономическое сотрудничество с новыми участниками процесса будет поставлено на постоянные рельсы. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в дипломатических кругах. В перспективе появление такой сети альянсов на разных континентах позволит ее участникам не только расширить число преференциальных торговых партнеров, но и усилить консолидированный голос в международных финансовых организациях и снизить зависимость от доллара за счет более активного использования во взаимной торговле национальных валют.

Скажи, кто твой друг

Объединение БРИКС, каждый член которого представляет собой ведущую экономику на своем континенте или в субрегионе, никогда не было неким закрытым элитарным клубом. Напротив, страны-члены всегда активно подтягивали к взаимодействию другие развивающиеся страны. При этом долгое время эти усилия были встроены в региональный контекст. Грубо говоря, каждый из участников привечал исключительно «своих» : ЮАР приглашала на ежегодные встречи лидеров БРИКС глав африканских государств, Бразилия — южноамериканские страны, Индия — государства Южной Азии, а Россия — представителей Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

В 2017 году, когда саммит на правах председателя принимал Китай, эта страна решила выйти за рамки строго регионального подбора партнеров, пригласив на саммит в Сямэнь лидеров Египта, Гвинеи, Мексики, Таджикистана и Таиланда. Тогда же Китай и выдвинул концепцию «БРИКС+» — идею создания своеобразного круга друзей БРИКС, сотрудничество с которыми надо строить на постоянной основе, а не от случая к случаю.

Эту новаторскую идею Китая активно поддержала ЮАР, тогда как нынешний председатель объединения Бразилия, президент которой Жаир Болсонару не скрывает своих проамериканских взглядов, горячего энтузиазма не выразила. Зато Россия, председательство к которой в БРИКС перейдет уже в будущем году, готова активно поддерживать идею новой платформы для укрепления экономических альянсов на разных континентах, заверил «Известия» осведомленный источник в дипломатических кругах.

— Мы поддерживаем усилия Пекина по созданию клуба друзей БРИКС и обязательно выступим «за» эту инициативу во время своего председательства в объединении, — отметил источник.

Как пояснил «Известиям» программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик, общая суть БРИКС+ заключается в том, чтобы свести вместе те механизмы, которые уже работают в каждом из регионов, представленных странами — членами нынешнего объединения.

— Взаимодействие в рамках БРИКС+ возможно по нескольким трекам, первый из которых — сотрудничество региональных интеграционных объединений , — сказал эксперт.

Таких интеграционных блоков на данный момент немало: это и Евразийский экономический союз, и функционирующий в Южной Америке МЕРКОСУР, и Сообщество развития Юга Африки, а также Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии и, разумеется, Шанхайская организация сотрудничества. С учетом участников этих и ряда других региональных интеграционных блоков и альянсов в общей сложности в круг БРИКС+ попадают 35 стран. И создание новой платформы позволило бы расширить комплекс соглашений о свободной торговле и преференциальных условиях для партнеров.

Шире круг — больше веса

Целесообразна и более тесная кооперация в формате БРИКС+ и по таким трекам, как сотрудничество между региональными финансовыми организациями и банками развития. Последнее особенно актуально для Евразии.

— Это громадный регион с большими потребностями в финансировании, и в последние несколько лет там часто говорят о необходимости объединять усилия разных региональных банков развития для финансирования масштабных инфраструктурных проектов. Осилить это можно только за счет пула резервов и финансовых средств, которые есть в распоряжении нескольких банков развития, — заметил Ярослав Лисоволик.

Кроме того, БРИКС+ может стать превосходной платформой для более широкого использования национальных валют в торговле и инвестициях, что позволит постепенно снизить зависимость от американского доллара.

— Мировая экономика остро нуждается и демонстрирует заметный спрос в новой резервной валюте и чем больше будет новых валют, тем комфортней будет финансовым регуляторам, коммерческим банкам и компаниям, — резюмировал эксперт.

Наконец, более глубокая кооперация внутри расширенного клуба друзей БРИКС может увеличить их вес в международных организациях — в частности, в Международном валютном фонде или Всемирной торговой организации. Сейчас консолидированная доля стран – членов БРИКС при голосовании в МВФ составляет менее 15%. Но если к нынешней пятерке примкнут новые участники, то такое объединение сможет сообща получить блокирующий пакет при принятии фондом ключевых решений.

По большей части все эти потенциальные интеграционные механизмы преследуют сугубо экономические цели . Однако, по мнению эксперта РИСИ Вячеслава Холодкова, нельзя сбрасывать со счетов и геополитический аспект.

— Россия как член БРИКС должна помогать Китаю и морально, и политически в наращивании новых ячеек многополярного мира. Иначе мы столкнемся с сопротивлением старого однополярного мира, прежде всего в лице США, — предположил эксперт в разговоре с «Известиями».

Сопротивление торговой глобализации, к слову, уже активно оказывается, что проявляется как в развязывании американской администрацией тарифных войн, так и и в противодействии Вашингтона большинству продвигаемых Пекином инициатив вроде создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций или китайского мегапроекта «Один пояс — один путь».