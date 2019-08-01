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День физкультурника проведут в новом формате в Самаре

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В Самаре в этом году День физкультурника отметят в новом формате. Праздник традиционно пройдет на набережной Волги 10 августа, но впервые программа будет организована в вечернее время.

Спортивная программа начнется с турнира по баскетболу «Оранжевый мяч», матчи стартуют в девять утра. В 17:00 начнет работу главная сцена и другие площадки: шахматы, воркаут, танцы, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, скалолазание и многие другие, пишет НИА «Самара».

В 21:30 будет дан старт ночному забегу, который пройдет второй раз. Участники с налобными фонариками пробегут вдоль набережной дистанцию в 5 или 10 км.

День физкультурника в следующую субботу отметят в разных субъектах РФ. В этом году праздник отметит свое 80-летие.

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