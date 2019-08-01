Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Пользователям предлагалось решить следующую задачу: 8 ÷ 2 (2+2) = ? В результате у одних комментаторов получился ответ 16, у других — 1. Мнения разделились, поскольку одни выполняли действия, отдавая приоритет умножению, а другие — делению, скобки все раскрыли правильно. Из-за споров, чей ответ правильный, люди переругались и пожелали друг другу снова поучиться в начальной школе, пишет «Федеральное агентство новостей».

Один из пользователей заявил, что его преподаватель математики учил делать умножение первым, другой заявил, что умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе являются равнозначными и решаются в той последовательности, в которой стоят в примере, пишет «Ридус». Еще ряд комментаторов заявили, что в настоящей школе такую задачу бы не задали, потому что пример некорректен.

На данный момент пост получил свыше 12 тыс. лайков. Его репостнули более 3 тыс. раз. Под публикацией набралось около 16 тыс. комментариев, сообщает телеканал «360».

22 июля сообщалось, что в Сети появился самый короткий тест на IQ, состоящий всего из трех математических задачек. Однако лишь 17% людей могут сделать его правильно.