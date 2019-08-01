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В крупных торговых сетях Бельгии нашли токсичные яйца

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Из крупных торговых сетей Бельгии изымают токсичные яйца под маркой «био». В продукте обнаружены диоксины и полихлорированные дифенилы. Речь идет о партии численностью 75 тыс. штук. Производитель просит покупателей не употреблять яйца в пищу и возвращать обратно. Поставлялась ли токсичная продукция на экспорт, пока не известно.

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