В крупных торговых сетях Бельгии нашли токсичные яйца

Из крупных торговых сетей Бельгии изымают токсичные яйца под маркой «био». В продукте обнаружены диоксины и полихлорированные дифенилы. Речь идет о партии численностью 75 тыс. штук. Производитель просит покупателей не употреблять яйца в пищу и возвращать обратно. Поставлялась ли токсичная продукция на экспорт, пока не известно.