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Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса

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Американский спутник LightSail-2 с солнечным парусом впервые приподнял высоту орбиты за счет использования солнечного ветра. Об этом сообщается на сайте американского Планетарного сообщества.

Спутник LightSail-2 был доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon-Heavy 25 июня и развернул солнечный парус 23 июля.

Отмечается, что за четыре дня спутник приподнял свою орбиту на два километра. Авторы проекта подчеркивают, что никогда ранее технология передвижения с использованием солнечного паруса не использовалась в космосе.

Ранее сообщалось, что пуски американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными космическими аппаратами, планировавшиеся в июле, перенесли на август из-за технических проблем.

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