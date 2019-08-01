2 августа США выходят из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между СССР и Штатами в далёком 1987 году. Накануне Дональд Трамп выразил желание заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Одновременно советник американского лидера Джон Болтон подтвердил, что США настроены на соглашение, которое включало бы Россию и Китай. Однако пока это лишь заявления о намерениях, исходить надо из реальности: в эпоху «после ДРСМД» и в США, и в России почти наверняка начнутся работы над новыми системами вооружений. Что это будут за системы и как их появление изменит сложившийся ракетно-ядерный паритет?

Почти наверняка в России новой крылатой ракетой оснастят универсальный комплекс 9К720 «Искандер-М». Скорее всего, это будет изделие с дальностью действия до 2500 км или даже больше, основанное на конструкции дальней крылатой ракеты 3М-14 морского комплекса «Калибр». Это решение напрашивается само собой.

Второй вариант — развертывание на доработанном и модернизированном комплексе типа «Искандера» будущих модификаций крылатых ракет типа «Калибр». Они могут быть уже немного более габаритные, но и более совершенные, с дальностью действия до 5000 км. На их создание и развертывание может уйти несколько лет.

По подобному же сценарию за океаном относительно оперативно могут создать сухопутный комплекс, использующий современные варианты морских ракет «Томагавк» с дальностью действия от 1600 до 2500 км. Для такого комплекса американцам надо будет решить вопрос появления мобильной пусковой установки, а также «приземлить» уже готовую информационно-управляющую инфраструктуру морского ракетного комплекса. Подобные мероприятия могут занять до двух лет. Вопрос в целесообразности таких действий — финансовые затраты немалые, и при наличии достаточно многочисленного военно-морского флота решение задач для подобных наземных ракет значительно проще организовать нынешними надводными и подводными морскими силами.

Что касается баллистических ракет, то эффективно было бы создание изделия с твердотопливным двигателем, основанного на последних технологиях: со смесевым — аналогичным топливу ракет «Булава» и «Ярс», с современной системой управления, с возможностью маневрирования на активном участке, с малогабаритными управляемыми боевыми блоками разработки Московского института теплотехники (МИТ). По сути речь идёт о возобновлении в несколько измененном облике ракетной программы РС-26 «Рубеж», работы по которой были прекращены.

Кстати, не исключено, что испытания нового боевого оснащения для баллистических ракет на внутренней ракетной трассе между полигонами Капустин Яр и Сары-Шаган МИТ ведёт как раз в интересах создания российского «нового Пионера». Официальной информации на эту тему нет, но предположить подобные работы возможно. В таком случае их завершение можно прогнозировать за два-три года при условии достаточного финансирования. Такой ракетный комплекс мог бы иметь дальность действия до 6000 км.

Активно будут развиваться и системы, основанные на гиперзвуковых технологиях.

Ещё весной за рубежом появилась информация о планах по созданию двухступенчатой твердотопливной ракеты с управляемым гиперзвуковым боевым блоком Advanced Hypersonic Weapon (AHW). Первые испытания прототипа этой системы для морского ракетного комплекса прошли в 2012 году. Сейчас же речь идёт о создании для сухопутных войск США мобильного ракетного комплекса тысячемильной дальности действия (1800 км). Развертывание боевых соединений с этим комплексом планируется начать в 2021 году, а к 2022-у должны завершиться работы по созданию собственно ракеты AHW. Фактически мы говорим о реинкарнации весьма эффективной ракеты с корректируемым боевым блоком Pershing-II на современном уровне технологий. Она должна стать меньше, точнее, и иметь возможность перенацеливаться после пуска.

Гиперзвуковые технологии кажутся многим панацеей от противоракетной обороны. Поэтому с большой вероятностью в США могут быть созданы наработки, которые найдут применение и в ракетах средней дальности, и в межконтинентальных.

Речь о стратегическом управляемом гиперзвуковом боевом блоке нового типа. Это аппарат с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), который способен двигаться в атмосфере и за её пределами по настильной рикошетирующей траектории с выполнением противоракетных манёвров. Он может быть оснащён самой современной системой наведения, обеспечивающей его работу в едином информационном поле стратегической операции с уточнением и доразведкой цели в ходе полёта. Такая система обеспечит максимально быстрое нанесение высокоточного и обезоруживающего удара на дальности от 2 до 5 тыс. километров. Но на создание подобного оружия уйдёт не менее пяти-шести лет. Готовых прототипов сейчас не существует.

В России гиперзвуковые технологии являются одним из наиболее приоритетных направлений в ракетной технике и, конечно, появление боевых систем средней дальности с гиперзвуковыми верхними ступенями вполне возможно. Причём если мы говорим о вооружениях, основанных, например, на авиационном ракетном комплексе «Кинжал», то создание гибридной системы с обычной баллистической первой ступенью и высокоточным гиперзвуковым «Кинжалом» на второй не выглядит фантастичным. Думаю, что такие работы могут быть выполнены за пару лет. Для подобного ракетного комплекса есть и информационная инфраструктура, и шасси для пусковой установки, и огромный опыт создания твердотопливных разгонных ступеней.

Вполне вероятно, что через относительно небольшой промежуток времени мировые державы выйдут на новое соглашение по ракетам средней и малой дальности — и, возможно, в расширенном составе. На первый взгляд, в этом больше всех заинтересованы именно США — подключение к такому соглашению Китая приведёт к снижению достаточно серьёзной угрозы американским базам и флотам в акватории Тихого океана и в Юго-Восточной Азии.

Если сейчас учитывать подобный поворот событий, то в реальную разработку должны пойти только те системы, которые можно будет применять и после возобновления ограничений, подобных ДРСМД. Все вооружения, создающиеся с двойным и тройным назначением — для наземного, морского и воздушного базирования — наверняка получат «зелёный свет».

А вот работы по специфическим наземным системам скорее всего, будут вестись сдержанно и с учётом возможного применения новаций на межконтинентальных ракетах. Ближайшие несколько лет покажут, так это или нет. А пока же придётся привыкать к новой реальности — без ДРСМД.

Автор — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

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