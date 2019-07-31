Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот». Об этом он рассказал в среду, 31 июля, ТАСС.

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — пояснил Алибасов. По словам продюсера, в настоящее время чувствует он себя хорошо.

Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления.

10 июля в эфире программы «На самом деле» Первого канала был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой продюсер попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.