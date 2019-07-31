Прямой эфир

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот». Об этом он рассказал в среду, 31 июля, ТАСС.

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — пояснил Алибасов. По словам продюсера, в настоящее время чувствует он себя хорошо.

Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления.

10 июля в эфире программы «На самом деле» Первого канала был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой продюсер попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Отравленный «Кротом» Алибасов раскрыл подробности своего спасения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017