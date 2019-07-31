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МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

«Развал ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для европейцев»
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Так дипломат ответил на вопрос «Интерфакса», рассматривает ли Россия в случае размещения запрещенных ДРСМД ядерных ракет наземного базирования в Европе возможность симметричного ответа и размещения аналогичных ракет с таким же временем подлета поближе к США.

«Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент», — сказал Рябков.

Он отметил, что подлетное время у крылатых и баллистических ракет разное, равно как и степень уязвимости этих ракет от средств ПВО.

Замглавы МИД РФ также привел аналогию с Карибским кризисом (в 1962 году, когда советские ракеты были доставлены на Кубу в ответ на размещение ракет США в Турции. — Ред.), но уточнил, что эта аналогия не географическая, «без привязки к любым координатам на земном шаре».

Замминистра напомнил, что пока действует мораторий на развертывание подобного рода систем. Рябков усмотрел «суперлегкое отношение к международной безопасности» в политике США и их союзников по НАТО.

По его мнению, такое отношение нарастает. Рябков возложил ответственность на тех, «кто ее (безопасность. — Ред.) сейчас подтачивает и может разрушать».

«Я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью», — сказал Рябков.

В свою очередь, военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил «Интерфаксу», что Россия может разместить ударные средства в Латинской Америке, если США разместят новые ракеты в Европе.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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