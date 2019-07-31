Потребкорзину разделят на мужскую и женскую

В России предложили разделить потребительскую корзину по полу по половому признаку. Эксперты подсчитали: набор продуктов для сильной половины оказался дороже примерно на 14%. Исходя из рекомендаций ученых, в месяц набор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тыс. рублей, для мужчин — 16 тыс. рублей, продукты для школьников — 14,9 тыс. рублей. Чтобы прокормить дошколят, понадобится 10,3 тыс. рублей, а пенсионеров — 13,2 тыс. рублей.По мнению медиков, разделение базового бюджета вполне оправданно. Все должны питаться по-разному, а продукты — отвечать возрастным потребностям.