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Макет глубинной бомбы обнаружили в пункте приема металлолома в Петербурге

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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В Санкт-Петербурге на территории пункта приема металлолома обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд. Взрывотехники обследовали его во вторник, 30 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, звонок поступил от сотрудников пункта приема. Они рассказали, что нашли похожий на боевой снаряд предмет и опасаются сдавать его в дальнейшую переработку. Длина находки составляла почти 1,5 м, уточняет телеканал «78».

В Росгвардии рассказали, что на место прибыли сотрудники дежурной группы. Они обследовали предмет и выяснили, что это массогабаритный макет 212-миллиметровой реактивной глубинной бомбы РГБ-60 весом 119 кг. Он предназначен для учебных целей. Сотрудники ОМОН вывезли макет для утилизации.

В боевом варианте снаряд содержит 23,5 кг взрывчатки.

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