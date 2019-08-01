Лошадью ходи: как бельгийцы ловят креветок

Бельгийский поселок Остдюнкерк — единственное место на земле, где сохранился древний способ ловли креветок верхом на лошадях. Такой вид промысла раньше был широко распространен на побережьях Бельгии, Нидерландов, северной Франции, южной Англии. Однако к концу XIX века он практически исчез. В настоящее время им занимается всего несколько семей