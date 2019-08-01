Лошадью ходи: как бельгийцы ловят креветок

Бельгийский поселок Остдюнкерк — единственное место на земле, где сохранился древний способ ловли креветок верхом на лошадях. Такой вид промысла раньше был широко распространен на побережьях Бельгии, Нидерландов, северной Франции, южной Англии. Однако к концу XIX века он практически исчез. В настоящее время им занимается всего несколько семей
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Бернар Де Брейне занимается ловлей креветок уже 36 лет. Каждый день вместе с другими рыбаками он выходит на берег за полтора часа до отлива
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Фото: Getty Images/Keystone
Как и 500 лет назад, сидя на лошадях, рыбаки растягивают сети длиной до 10 метров и, когда они наполняются уловом, вытягивают их из воды
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Каждые полчаса рыбалка прерывается и сети освобождают от улова. Креветки собирают в корзины, а все лишнее — мелкую рыбу, крабов, медуз — выбрасывают
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Для рыбалки используются только лошади породы барабансон, они наиболее выносливы. Раньше, когда сети едва достигали четырех метров, рыбаки промышляли с помощью мулов
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Улов одного рыбака в день может достигать 20 килограммов
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Пойманных креветок сгружают в корзины и отвозят домой, где их сортировкой занимается вся семья. Затем их варят и выставляют на продажу
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Рыбаков поддерживают местные власти и общественные организации. Чтобы сохранить этот вид промысла, была принята даже специальная программа. К 1968 году в Остдюнкерке оставалось всего семь семей, которые поддерживали древнюю традицию. К 2013 году их число достигло 12
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick van Katwijk
Необычный промысел привлекает в Остдюнкерк тысячи туристов. Понаблюдать за ловлей креветок приезжают и король Бельгии Филипп с королевой Матильдой
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Фото: REUTERS/Yves Herman
С 1950 года здесь каждое лето проходит Фестиваль креветок, в котором принимают участие местные жители. Главное событие праздника — конное шествие рыбаков по главной улице
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Фото: Depositphotos
Промысел, которому уже более 500 лет, в 2013 году был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
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