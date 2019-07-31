Пресс-конференция в МИЦ «Известия» по ситуации на полигоне «Ядрово». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 31 июля, проходит пресс-конференция по теме «Полигон ТКО «Ядрово»: текущая ситуация, векторы развития».
Участники дискуссии обсуждают историю подмосковного полигона, что было сделано там за последние два года, планы по развитию объекта, а также смену собственника «Ядрово».
В мероприятии принимают участие:
— Алексей Волошин, учредитель ООО «ЦМПТ»;
— Станислав Маслеников, генеральный директор ООО «Весна»;
— Тимур Гараев, адвокат ООО «Ядрово»;
— Александр Киселев, генеральный директор ООО «Чистая энергия».