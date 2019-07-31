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Пресс-конференция в МИЦ «Известия» по ситуации на полигоне «Ядрово». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 31 июля, проходит пресс-конференция по теме «Полигон ТКО «Ядрово»: текущая ситуация, векторы развития».

Участники дискуссии обсуждают историю подмосковного полигона, что было сделано там за последние два года, планы по развитию объекта, а также смену собственника «Ядрово».

В мероприятии принимают участие:

— Алексей Волошин, учредитель ООО «ЦМПТ»;
— Станислав Маслеников, генеральный директор ООО «Весна»;
— Тимур Гараев, адвокат ООО «Ядрово»;
— Александр Киселев, генеральный директор ООО «Чистая энергия».

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