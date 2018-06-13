Система дегазации на полигоне «Ядрово» заработала на полную мощность

Подрядчик завершил тестирование и запустил на полную мощность систему откачки и сжигания свалочного газа на закрытой части полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья.

«Мы заказали и поставили самый современный завод о дегазации. Сегодня запускаем его на полную мощность», — прокомментировал ситуацию акционер оператора полигона Алексей Волошин, которого цитирует ТАСС.

По данным агенства, в церемонии запуска участвовали посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос, зампредседателя правительства Московской области Александр Чупраков и коммерческий директор компании –подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что региональные власти предоставят местным жителям, в частности, детям, путевки в оздоровительные учреждения на время работ на мусорном полигоне.