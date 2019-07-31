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Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Согласно закону, оказавшийся в трудном положении заемщик (потеря работы или существенное сокращение ежемесячного дохода) сможет обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита без каких-либо штрафных санкций.

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Услуга будет предоставляться на шесть месяцев по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. В указанный период заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер, пишет «Федеральное агентство новостей».

При этом информация по отсутствию платежей в данный период не будет включаться в информационную часть кредитной истории. Также во время «ипотечных каникул» действует запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» 1 мая 2019 года. Нововведение касается как новых, так и уже действующих кредитных договоров.

23 июля зампред правления Сбербанка Олег Ганеев заявил, что крупнейший российский банк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул.

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