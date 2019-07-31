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Феминистки выступили против Тарантино из-за его жестокости в кино

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Его считают одним из самых оригинальных творцов фабрики грез. А теперь еще и главным угнетателем женщин на киноплощадке. Феминистки нацелились на Квентина Тарантино. Режиссера осуждают за дружбу с Харви Вайнштейном и жестокость в кино.

Сцена удушья Дианы Крюгер в «Бесславных ублюдках». Цепь на шее Умы Турман в «Убить Билла» лично затягивал Тарантино. Именно режиссер уговорил актрису на опасный трюк за рулем автомобиля. Жестокое обращение с женщинами было в «Омерзительной восьмерке» и в «Криминальном чтиве». Всё это не совпадение, а намеренные издевательства, считают феминистки.

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