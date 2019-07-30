Виртуальные концертные залы хотят открыть в Оренбургской области

В Оренбурге, Кувандыке, Бузулуке, Ясном и Абдулино могут появиться виртуальные концертные залы. Эти города оформляют заявки на конкурс по установке профессионального оборудования для трансляции концертов Московской филармонии. В зависимости от вместительности на каждую площадку потратят от 300 тыс. до 5,7 млн рублей.

Победители конкурса получат неограниченный доступ к записям концертов именитых исполнителей. «В настоящее время мы активно работаем над использованием возможности регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», который в случае одобрения нашей заявки предоставит исключительную возможность жителям городов Оренбуржья стать истинными ценителями классического искусства», — цитирует РИА «Оренбуржье» и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

Напомним, Оренбургская областная библиотека намерена оцифровать книжные реликвии. Первые 10 копий специалисты планируют передать в Национальную электронную библиотеку до конца 2019 года, а к 2024 году туда поступит еще 90 фолиантов. Учреждению выделят 3,3 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» и его региональной составляющей — проекта «Цифровая культура».