Прямой эфир

Автопоезд «Здоровье» обеспечил медпомощью детей из сел в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский состав медицинского автопоезда проводит командировку в селах Шкотовского района. Специалисты проводят осмотр ребят, которые готовятся пойти в детский сад или школу.

В течение пяти дней медики побывали в четырех селах Шкотовского района. Ежедневно врачи принимают более 100 детей. В Смоляниново автопоезд работал два дня, там проведен прием 247 ребят, сообщает ИА PrimaMedia.

Детей осматривают педиатры, неврологи, офтальмологи, урологи, детские хирурги, травматологи и стоматологи. Особое внимание уделяют маленьким пациентам, которые готовятся к детскому саду или школе.

В Шкотовском районе автопоезд будет работать до 31 июля. При посещении специалистов необходимо иметь полис ОМС и свидетельство о рождении или паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 70 детей попали в больницу из оздоровительного лагеря в Приморье
Жителей всех районов Липецкой области обследуют врачи на автопоездах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017