Автопоезд «Здоровье» обеспечил медпомощью детей из сел в Приморье

Детский состав медицинского автопоезда проводит командировку в селах Шкотовского района. Специалисты проводят осмотр ребят, которые готовятся пойти в детский сад или школу.

В течение пяти дней медики побывали в четырех селах Шкотовского района. Ежедневно врачи принимают более 100 детей. В Смоляниново автопоезд работал два дня, там проведен прием 247 ребят, сообщает ИА PrimaMedia.

Детей осматривают педиатры, неврологи, офтальмологи, урологи, детские хирурги, травматологи и стоматологи. Особое внимание уделяют маленьким пациентам, которые готовятся к детскому саду или школе.

В Шкотовском районе автопоезд будет работать до 31 июля. При посещении специалистов необходимо иметь полис ОМС и свидетельство о рождении или паспорт.