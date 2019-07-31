К VAR (система видеопомощи судьям) можно относиться только самым положительным образом. На мой взгляд, переход к этой системе — движение вперед как для нашего, так и для мирового футбола в целом. С этим нет смысла спорить. Жизнь идет вперед, технологии развиваются, и нужно соответствовать тому времени, в котором мы живем. Когда мы освоим этот предмет в полном объеме, сразу снимется много проблем. Я имею в виду вопрос справедливости, вопрос отношений и привилегий, вопросы к решениям арбитров. Наверное, градация на сильных мира сего и слабых, которых вечно бьют, будет стерта. Мы будем смотреть только за самим спортом и игрой.

И зрители, и футбольные специалисты будут заняты только получением удовольствия от зрелища, а не спорами. И недопонимание исчезнет. Если вдруг произойдет какой-то казус — а людям так или иначе свойственно ошибаться даже с применением техники, — то это будет лишь случайность, а не предвзятость.

На сегодняшний день мы еще не освоили VAR в полном объеме. Именно поэтому пока возникают ироничные высказывания по поводу применения системы и принятия тех или иных решений арбитром после консультации с видеоассистентом. Мы всё это лицезрели после недавнего дерби ЦСКА–«Локомотив». Не все поняли решения судьи даже после VAR. Но при тщательном разборе всё становится очевидно.

С другой стороны, иногда рефери могут допускать ошибки и с системой видеопомощи. Наверное, в такие моменты человек начинает прятаться от самого себя. Если арбитр после просмотра VAR системно принимает странные и не обоснованные правилами игры решения, то он, безусловно, должен нести самое серьезное наказание.

Некоторые высказывают мнение, что VAR сбивает темп игры и затормаживает ее. Но когда весь механизм отладят, это станет частью зрелища. Мы спокойно привыкнем к паузам на консультации судьи. Ведь привыкли же к тому, что в жаркую погоду футболисты делают небольшой перерыв в матче, чтобы попить воды. Уверен, со временем мы не будем обращать особого внимания и на затяжки, связанные с VAR. Футбол — это большой спектакль со многими действиями: тут надо закрыть занавес, здесь вынести реквизит или сменить декорации. Ну а VAR — элемент этого сложного действия, который наверняка станет одним из самых ярких частей зрелища.

Есть и другой важный вопрос. Сейчас система применяется лишь в одном матче каждого тура Российской премьер-лиги. Наверное, было бы правильнее подготовиться и запустить VAR сразу для всех. Но к этому моменту нужно относиться с пониманием. Ведь речь идет об огромных затратах на оборудование, обучение и эксплуатацию. Сейчас банально не хватает людей, которые полностью бы обслуживали этот проект. И всё же это дело времени, нужно немного подождать.

На мой взгляд, VAR — это определенный этап футбольной эволюции, от которой точно нельзя отказываться. Просто ко всему новому нужно привыкнуть и полностью понять, как это работает. Уверен, что это важное и глобальное нововведение делает спорт еще честнее, интереснее и лучше.

Автор — бывший главный тренер и экс-ассистент главного тренера национальной сборной России, экс-главный тренер юношеской сборной СССР (золото чемпионата Европы – 1988), заслуженный тренер РСФСР, член комитета детско-юношеского футбола РФС

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