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В Сети появилось видео с кастинга первых «Звездных войн»

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Фото: twitter.com La femme merveilleuse invisible (@larwoolf)
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Американский телеведущий Карл Кинтанилья опубликовал видеоролик, на котором запечатлены звезды франшизы «Звездные войны»» Харрисон Форд и Марк Хэмилл во время первой читки сценария. Видео опубликовано на странице ведущего в Twitter.

Уточняется, что позднее роликом поделился в своем микроблоге исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл. Он написал, что это была их первая встреча с Харрисоном Фордом и ни один из них до того момента не читал сценарий и не знал, о чем идет речь. Режиссер Джордж Лукас предпочел им ничего не рассказывать, пишет «Федеральное агентство новостей».

Позже Кинтанилья предложил «раскрасить» видео, чтобы сделать его цветным.

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел на экраны в 1977 году, уточняет REGNUM. Картина стала первой в саге и четвертой в сюжетной линии. 19 декабря 2019 года в российских кинотеатрах стартует фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который станет уже девятым по счету.

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