В Сети появилось видео с кастинга первых «Звездных войн»
Американский телеведущий Карл Кинтанилья опубликовал видеоролик, на котором запечатлены звезды франшизы «Звездные войны»» Харрисон Форд и Марк Хэмилл во время первой читки сценария. Видео опубликовано на странице ведущего в Twitter.
What a gem here from @larwoolf. Can you share any color on this, @HamillHimself! 💯#StarWars (cc: @frankpallotta)pic.twitter.com/O2lcUKTrBH— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) July 27, 2019
Уточняется, что позднее роликом поделился в своем микроблоге исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл. Он написал, что это была их первая встреча с Харрисоном Фордом и ни один из них до того момента не читал сценарий и не знал, о чем идет речь. Режиссер Джордж Лукас предпочел им ничего не рассказывать, пишет «Федеральное агентство новостей».
Позже Кинтанилья предложил «раскрасить» видео, чтобы сделать его цветным.
«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел на экраны в 1977 году, уточняет REGNUM. Картина стала первой в саге и четвертой в сюжетной линии. 19 декабря 2019 года в российских кинотеатрах стартует фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который станет уже девятым по счету.