Появились кадры со съемок новых «Звездных войн»

Издание Vanity Fair опубликовало фотографии девятого эпизода саги о «Звездных войнах». На фото можно увидеть Чубакку, Кайло Рена и других старых героев.

Также на фотографии попали новые героини саги Зорри Блисс (Кери Расселл) и Джанну (Наоми Аки).

В середине декабря 2019 года в российский прокат выйдет девятый эпизод «Звездных войн» под названием «Восхождение Скайуокера». В апреле в Сети появился первый тизер фильма. Съемки девятого эпизода Star Wars начались 1 августа 2018 года в Лондоне.

7 мая корпорация Walt Disney объявила, что новые эпизоды «Звездных войн» будут выходить каждый второй декабрь начиная с 2022 года.