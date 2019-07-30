Личные вещи мировых знаменитостей выставят на торги

В Лос-Анджелесе выставят на торги личные вещи мировых знаменитостей. С молотка уйдут автомобили, тонометр и фонендоскоп Элвиса Пресли. Также среди лотов шарф Шэрон Тэйт, сумка Курта Кобейна, ожерелья Мэрилин Монро. Время сделать ставку ещё есть, аукцион пройдёт 31 августа в Голливуде.