В Петербурге прорвало трубу во время испытаний теплосети
В Санкт-Петербурге из-под земли забили 20-метровые струи теплой воды. На Васильевском острове прорвало трубу во время испытаний теплосети. Дефект выявили на улице Шевченко. Экстренные службы локализовали ЧП. Проверка системы позволит предотвратить коммунальные аварии зимой.
В Санкт-Петербурге из-под земли забили 20-метровые струи теплой воды. На Васильевском острове прорвало трубу во время испытаний теплосети. Дефект выявили на улице Шевченко. Экстренные службы локализовали ЧП. Проверка системы позволит предотвратить коммунальные аварии зимой.