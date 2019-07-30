Не менее 19 человек погибли в результате крушение самолета в Пакистане

19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане. В числе жертв — оба пилота. ЧП произошло в жилом квартале города Равалпинди. После удара о землю воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на соседние здания. На месте работают оперативные службы. Причины падения самолета не называются, их в ближайшее время установят эксперты.