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Не менее 19 человек погибли в результате крушение самолета в Пакистане

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19 человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Пакистане. В числе жертв — оба пилота. ЧП произошло в жилом квартале города Равалпинди. После удара о землю воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на соседние здания. На месте работают оперативные службы. Причины падения самолета не называются, их в ближайшее время установят эксперты.

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