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Uber уволит треть сотрудников отдела маркетинга по всему миру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания Uber Technologies Inc. намерена сократить приблизительно треть сотрудников отдела маркетинга по всему миру, сообщает в понедельник, 29 июля, агентство Bloomberg.

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По его данным, речь идет о 400 работниках. Как отмечается, письмо о предстоящих увольнениях было направлено сотрудникам компании гендиректором Uber Даром Хосровшахи.

«На сегодняшний день присутствует ощущение, что несмотря на то, как быстро мы выросли, мы замедляемся. Это (сокращения. — Ред.) происходит естественным образом, когда компании расширяются», — говорится в письме.

Uber — сервис автомобильных перевозок, который используется для заказа такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско в США. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

В июне сообщалось, что Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси. Пилотная версия сервиса Uber Air стартует в 2020 году. Коммерческие рейсы будут выполняться с 2023 года.

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