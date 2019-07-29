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Почтальон в Пензенской области похитил пенсии и уехал в Москву

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В Нижнеломовском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении почтальона, присвоившего крупную сумму. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина похитил 2 163 800 рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

Через несколько дней он сам пришел в полицию с повинной и вернул 1 585 000 рублей. Почтальон признался, что уехал в Москву и потратил там часть денег, в частности приобрел автомобиль. Машину он также отдал полицейским, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

Ранее сообщалось, что бывшая начальница почтового отделения в Еврейской автономной области похитила более 1,9 млн рублей. В течение пяти месяцев женщина составляла фальшивые финансовые отчеты по выдаче средств из кассы, после чего тратила деньги в личных целях. Подсудимая получила три года колонии.

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