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Сотрудники почты в Казани похитили из посылок сотни гаджетов

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В Казани задержаны семь работников магистрального почтового центра, подозреваемых в кражах посылок. Операцию провели сотрудники управления экономической и противодействия коррупции МВД по Татарстану.

По данным полиции, при формировании почтового поезда сотрудники похищали наиболее ценные коробки, где были мобильные телефоны, портативные зарядные устройства и прочая электроника. Украденное они вывозили с территории центра на личных автомобилях и хранили дома или в арендованном помещении недалеко от места работы, пишет Inkazan.ru. В ходе обысков оперативники обнаружили более 400 телефонов и прочих гаджетов, более 700 тыс. рублей наличными. 

В октябре Служба безопасности «Почты России» задержала пятерых сотрудниц, которых подозревают в причастности к краже 30 почтовых отправлений на внутримосковском сортировочном пункте. Их удалось поймать с поличным. Также 17 октября сообщалось, что в магистральном центре Барнаула часто исчезают посылки с телефонами. Число потерпевших достигло 13 человек.

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