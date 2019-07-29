В Турции при обыске конфисковали 3 тыс. лягушек

Турецкая жандармерия конфисковала 3 тыс. лягушек на юго-востоке страны. Об этом 29 июля сообщает телеканал NTV.

По информации телеканала, жандармерия района Гергер провинции Адыяман задержала подозрительную машину, которая ехала по трассе Адыяман–Диярбакыр неподалеку от моста Ниссиби. После обыска в автомобиле обнаружили 3 тыс. живых лягушек. Их поймали для продажи отелям.

Всех лягушек изъяли и передали в управление сельского хозяйства Гергера, чтобы впоследствии отпустить их в природную среду обитания. Четверых подозреваемых задержали, им грозит штраф в размере 600 турецких лир ($105).

6 апреля стало известно, что пограничники в Казахстане изъяли 131 черепаху у мужчины, направлявшегося в Челябинск.