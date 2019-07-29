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В Турции при обыске конфисковали 3 тыс. лягушек

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Турецкая жандармерия конфисковала 3 тыс. лягушек на юго-востоке страны. Об этом 29 июля сообщает телеканал NTV.

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По информации телеканала, жандармерия района Гергер провинции Адыяман задержала подозрительную машину, которая ехала по трассе Адыяман–Диярбакыр неподалеку от моста Ниссиби. После обыска в автомобиле обнаружили 3 тыс. живых лягушек. Их поймали для продажи отелям.

Всех лягушек изъяли и передали в управление сельского хозяйства Гергера, чтобы впоследствии отпустить их в природную среду обитания. Четверых подозреваемых задержали, им грозит штраф в размере 600 турецких лир ($105).

6 апреля стало известно, что пограничники в Казахстане изъяли 131 черепаху у мужчины, направлявшегося в Челябинск.

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