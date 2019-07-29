Стадион «Авангард» реконструируют в Хабаровске

В Хабаровске стартовала реконструкция стадиона «Авангард». Стоимость работ оценили почти в 90 млн рублей. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

На территории стадиона появятся новое тренировочное футбольное поле, беговые дорожки, будет создана инфраструктура для прыжков в длину. Спорткомплекс станет базой для подготовки сборных команд края, на которой смогут заниматься все желающие, пишет ИА AmurMedia.

Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». Цена контракта составила 89,5 млн рублей.

Как напомнил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер, целью нацпроекта являются увеличение количества граждан, которые систематически занимаются физкультурной и спортом, популяризация здорового образа жизни и развитие спорта высших достижений.