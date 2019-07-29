В России посчитали число совершенных иностранцами преступлений

Иностранные граждане совершили около 19 тыс. преступлений на территории России с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России, пишет ТАСС в понедельник, 29 июля.

Отмечается, что граждане государств — участников СНГ совершили с начала года 16,5 тыс. преступлений, что на 9% меньше, чем за январь-июнь 2018-го. Количество же преступлений против иностранцев увеличилось на 7%.

3 апреля стали известны регионы России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года. Самым безопасным регионом по итогам прошедшего года стала Чукотка. Там зафиксировано 748 правонарушений.

На втором месте — Ненецкий автономный округ (857 преступлений). Замыкает тройку с показателем в 1,6 тыс. нарушений Ингушетия. Далее идут Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

Больше всего преступлений зарегистрировано в Москве — более 140 тыс. и Московской области (80,2 тыс.). Также в антирейтинг попали Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика Башкортостан (57,4 тыс.).