МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил российских граждан о возможных ограничениях движения транспорта и изменениях в работе аэропортов из-за активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия. Об этом говорится в сообщении центра в Twitter.

«На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен «желтый» уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов», — отмечается в тексте.

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали заметное усиление активности Этны в ночь на 19 июля, сообщает «Федеральное агентство новостей». Речь идет об извержении так называемого нового кратера, который располагается в верхней части юго-восточного склона вулкана. Специальные тепловые камеры зафиксировали взрывы, образование фонтанов раскаленной лавы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Наблюдаются также колебания земной поверхности малой и средней силы, уточняет телеканал «360».

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2013 года. В марте 2017 года во время очередного извержения вулкана были ранены 10 человек.

19 июля власти Перу объявили «оранжевый», повышенный уровень опасности из-за активности вулкана Убина.

5 июля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — высочайшего из действующих вулканов на евразийском материке. Извержение Ключевской сопки происходит каждые 3–5 лет. Последний раз это случилось в 2015 году.