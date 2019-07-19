В Перу объявили повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана Убинас

Власти Перу объявили «оранжевый», повышенный, уровень опасности из-за активности вулкана Убина. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геологии и металлургии страны.

«Принять дополнительные меры для подготовки к процессу извержения и проводить постоянную оценку влияния падающего пепла на здоровье людей», — сообщили там.

На фотографиях, которые показал институт, виден высокий столб дыма над вулканом, кроме того, он выбрасывает лаву. Последний раз Убинас извергался в 2014 году.

5 июля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — высочайшего из действующих вулканов на евразийском материке. Извержение Ключевской сопки происходит каждые 3–5 лет. Последний раз это случилось в 2015 году.

3 июля на итальянском острове Стромболи в Тирренском море произошло извержение вулкана. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Извержение началось со взрыва, который был слышен местным жителям и туристам. Многие поспешили скрыться в домах или в море.