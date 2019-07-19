Прямой эфир

В Перу объявили повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана Убинас

0
Фото: REUTERS/Mariana Bazo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Перу объявили «оранжевый», повышенный, уровень опасности из-за активности вулкана Убина. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геологии и металлургии страны.

«Принять дополнительные меры для подготовки к процессу извержения и проводить постоянную оценку влияния падающего пепла на здоровье людей», — сообщили там.

На фотографиях, которые показал институт, виден высокий столб дыма над вулканом, кроме того, он выбрасывает лаву. Последний раз Убинас извергался в 2014 году.

5 июля на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — высочайшего из действующих вулканов на евразийском материке. Извержение Ключевской сопки происходит каждые 3–5 лет. Последний раз это случилось в 2015 году.

3 июля на итальянском острове Стромболи в Тирренском море произошло извержение вулкана. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Извержение началось со взрыва, который был слышен местным жителям и туристам. Многие поспешили скрыться в домах или в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Извержение вулкана на Курилах попало на спутниковые снимки
Высочайший действующий вулкан Евразии начал извержение на Камчатке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017