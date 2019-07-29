Прямой эфир

Полиция нашла 14 пропавших в горах Башкирии туристов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Абзелиловском районе Башкирии нашли 14 пропавших ранее туристов. Сотрудники полиции обнаружили их на горе хребта Крыктытау.

Как поясняет ИА «Башинформ», информация об исчезновении людей поступила на пульт дежурного накануне, 28 июля. Это была незарегистрированная группа туристов, состоящая из 18 человек, в том числе детей.

В какой-то момент группа разделилась, и до места сбора удалось дойти лишь четверым, остальные заблудились. Потерявшиеся сами сообщили о проблеме по телефону после того, как поднялись на гору.

Координаты звонивших направили сотрудникам экстренных служб. Поиски затруднялись гористой и труднопроходимой местностью, а также темным временем суток. Несмотря на это, туристы найдены, их жизни ничто не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Иностранные туристы избили россиянку под Петербургом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017