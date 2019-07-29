Полиция нашла 14 пропавших в горах Башкирии туристов

В Абзелиловском районе Башкирии нашли 14 пропавших ранее туристов. Сотрудники полиции обнаружили их на горе хребта Крыктытау.

Как поясняет ИА «Башинформ», информация об исчезновении людей поступила на пульт дежурного накануне, 28 июля. Это была незарегистрированная группа туристов, состоящая из 18 человек, в том числе детей.

В какой-то момент группа разделилась, и до места сбора удалось дойти лишь четверым, остальные заблудились. Потерявшиеся сами сообщили о проблеме по телефону после того, как поднялись на гору.

Координаты звонивших направили сотрудникам экстренных служб. Поиски затруднялись гористой и труднопроходимой местностью, а также темным временем суток. Несмотря на это, туристы найдены, их жизни ничто не угрожает.