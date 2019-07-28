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Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута. Жалобы туристов приводит «Газета.ру» 28 июля.

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Сначала семи путешественникам по неизвестным причинам на паспортном контроле отказали в выезде, то есть после того, как они сдали багаж.

После посадки в самолет стало известно, что при неаккуратной стыковке с выдвижным трапом поцарапался флюзеляж. Пока специалисты выясняли пригодность судна к полету после полученных повреждений, некоторые пассажиры требовали выпустить их и вернуть их багаж, заявив, что не полетят на поцарапанном самолете.

В это время один из пассажиров нарушил правила безопасности, решив покурить в туалете. 49-летнего мужчину также пришлось снимать с рейса и доставать его багаж.

После этого командир корабля обратился к пассажирам с просьбой «думать головой, прежде чем сходить с рейса». В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа.

Ранее в июле около 500 туристов из России застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса.

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