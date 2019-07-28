Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью

Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута. Жалобы туристов приводит «Газета.ру» 28 июля.

Сначала семи путешественникам по неизвестным причинам на паспортном контроле отказали в выезде, то есть после того, как они сдали багаж.

После посадки в самолет стало известно, что при неаккуратной стыковке с выдвижным трапом поцарапался флюзеляж. Пока специалисты выясняли пригодность судна к полету после полученных повреждений, некоторые пассажиры требовали выпустить их и вернуть их багаж, заявив, что не полетят на поцарапанном самолете.

В это время один из пассажиров нарушил правила безопасности, решив покурить в туалете. 49-летнего мужчину также пришлось снимать с рейса и доставать его багаж.

После этого командир корабля обратился к пассажирам с просьбой «думать головой, прежде чем сходить с рейса». В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа.

Ранее в июле около 500 туристов из России застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса.