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В России закроется авиакомпания

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Авиакомпания «Оренбуржье» с 1 сентября текущего года перестанет выполнять полеты, сейчас идет сокращение сотрудников авиаперевозчика и продажа самолетов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге».

По словам, и.о. гендиректора авиакомпании Александра Христиановского, это связано с приостановкой сертификата эксплуатанта, которую потребовала Росавиация.

Отмечается, что работа перевозчика на протяжении нескольких лет убыточна и субсидируется из регионального и федерального бюджетов. В авиакомпании сообщили, что на 2019 год на лизинговые платежи за самолеты было выделено было свыше 250 млн рублей, и еще почти 50 млн из бюджета выделялось на региональные и местные перевозки.

Ранее в июле стало известно, что оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» планирует обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о признании банкротом авиакомпанию UTair.

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