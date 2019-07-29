В России закроется авиакомпания

Авиакомпания «Оренбуржье» с 1 сентября текущего года перестанет выполнять полеты, сейчас идет сокращение сотрудников авиаперевозчика и продажа самолетов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге».

По словам, и.о. гендиректора авиакомпании Александра Христиановского, это связано с приостановкой сертификата эксплуатанта, которую потребовала Росавиация.

Отмечается, что работа перевозчика на протяжении нескольких лет убыточна и субсидируется из регионального и федерального бюджетов. В авиакомпании сообщили, что на 2019 год на лизинговые платежи за самолеты было выделено было свыше 250 млн рублей, и еще почти 50 млн из бюджета выделялось на региональные и местные перевозки.

Ранее в июле стало известно, что оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» планирует обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о признании банкротом авиакомпанию UTair.