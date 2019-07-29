Верховный суд РФ признал незаконными статьи Устава Новосибирска

Верховный суд РФ признал незаконными некоторые статьи Устава Новосибирска. Речь идет об участии мэрии города в деятельности Совета депутатов. Часть положений отменена. Решение приняли по жалобе общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» на постановление областного суда.

Как поясняет vn.ru, незаконными признаны положения 53-й статьи Устава, наделяющие городскую администрацию исключительным правом рассмотрения вопросов, связанных с изменениями. Согласно Уставу, все инициативы общественных организаций или граждан по внесению изменений должны были проходить фильтр специальной комиссии.

Однако, как оказалось, большинство членов этой постоянно действующей комиссии были специалистами мэрии, включая самого градоначальника, который находился в статусе председательствующего. По словам руководителя «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, на деле получалось, что некий сторонний орган решал, что будут рассматривать депутаты на сессии.

Жалобу активистов поддержала и Генпрокуратура. После решения Верховного суда депутаты должны привести Устав в соответствие с законом. Тяжба с муниципалитетом продолжалась с августа 2018 года.