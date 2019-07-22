Очередь в детсады Новосибирской области ликвидируют к 2021 году

В этом году на территории Новосибирской области планируется открыть 17 детских садов в рамках национального проекта «Демография». Ликвидировать очереди в дошкольные учреждения планируется к 2021 году, к тому времени в эксплуатацию сдадут еще 17 объектов в Октябрьском, Первомайском и Кировском районах Новосибирска, а также в Марусино и Криводановке. Строительство финансируется из федерального и регионального бюджетов.

«В течение шести лет планируется построить 52 объекта, при этом 44 из них необходимо ввести в строй в ближайшие три года», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передает vn.ru.

В рамках государственно-частного партнерства в 2019 году на поддержку коммерческих дошкольных учреждений будет выделено более 112 млн рублей. Также развиваются семейные детсады — таких в регионе 19. На протяжении трех лет ведет свою деятельность и родительский университет.

Нацпроект «Демография» предусматривает повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 (в среднем детей на одну женщину) к 2024 году (с 1,62 в 2018-м).