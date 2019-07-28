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Краснокнижные сосны Палласа вырубили в Севастополе

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Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) зафиксировало незаконную вырубку сосен Палласа, которые занесены в Красную книгу. Проверка проведена на территории садоводческого товарищества «Лабораторная Балка» после жалоб жителей.

Установлен собственник земельного участка, где уничтожили четыре дерева, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Причинен ущерб на сумму около 3 тыс. рублей.

В Приморском крае в рамках нацпроекта «Экология» проводится восстановление лесов. Почти 700 тыс. саженцев деревьев высадили в местах, где производились вырубки, на пустырях и местах пожаров. Высадку проводят по программе «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае».

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