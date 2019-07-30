В Театральном музее имени Бахрушина сейчас проходят сразу две выставки, посвященные художнику Давиду Боровскому: на одной представлены его рисунки, на другой — эскизы для спектаклей Таганки, где играл Владимир Высоцкий. Отчасти это дань круглой дате: в этом месяце Боровскому исполнилось бы 85 лет. Но, с другой стороны, формальный повод для таких проектов можно и не искать: Давид Львович был без преувеличений легендой российской сцены.

Он работал в БДТ имени Товстоногова, Малом и Большом театрах, на Таганке и Малой Бронной, в Театре Вахтангова и «Современнике»... Создавал сценическое пространство для спектаклей Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Олега Ефремова, Камы Гинкаса, Валерия Фокина, Иосифа Райхельгауза, Галины Волчек, Романа Виктюка и многих других выдающихся режиссеров. Народный художник России и Украины, он стал одним из самых ярких творцов современного российского театра.

Основная часть его творческой биографии пришлась на Советский период и перестроечные годы. В Театр имени Леси Украинки он устроился простым маляром в декорационный цех и со временем в буквальном смысле прошел весь путь от подмастерья до одного из самых выдающихся художников. Человек, безусловно, сверходаренный, влюбленный в театр, он интуицией находил гениальные решения сценического пространства — причем в любых архитектурных условиях и с любым режиссером. Более того, во многом он определял решение спектакля, и талантливые режиссеры, которые с ним работали, прекрасно это понимали. Сотрудничество с Боровским было для них безусловным актом сотворчества и доверия.

Боровский был очень требователен к себе, к работе, он стремился не только понять замысел режиссера, но и выйти за рамки самой идеи, обозначить более широкий круг вопросов. Его видение было направлено на перспективу. Поэтому и спектакли всегда становились событием.

До сих пор помню свои студенческие впечатления от «Продавца дождя», который он сделал с Леонидом Варпаховским в Драматическом театре имени Станиславского. Боровский работал там недолго, но очень ярко, и этот спектакль вошёл в историю российского театра как одно из значимых явлений того периода. Давид Львович создал выжженное солнцем пространство, в котором люди живут в прямом и переносном смысле мечтой о дожде. Дождь там показан как природное явление, которое приносит жизнь природе и людям, и как мечта о лучшей доле для человека. Мечта о тех изменениях, к которым каждый идет по-разному. Кто-то теряет надежду и веру, а кто-то двигается вперед, несмотря ни на что.

Невозможно забыть и его работу над «Игроком» в Большом театре, которую он выпускал вместе Александром Тителем, главным режиссером Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Помню, как он показал нам макет в темной директорской ложе, при этом практически ничего не говорил и только испытующе смотрел на нашу реакцию. Давид Львович придумал колоссальную башню с винтовой лестницей, которая должна был крутиться в спектакле. Тем самым он выразил тему бесконечного движения. Выстроить подобную декорацию было технически сложно, поскольку сцена Большого театра имеет наклон. Но его это не пугало, ему была важная идея образного решения спектакля. И он всегда выходил победителем.

Хотя Боровский работал во многих ведущих театрах, для зрителя его имя в первую очередь связано с золотым веком Таганки и Юрием Любимовым. Конечно, без Боровского это был бы другой мир, его вклад в создание легенды о «Таганке» колоссален. Все лучшие спектакли Любимова сделаны вместе с Боровским.

Но творчество Боровского можно воспринимать не только в контексте сценических постановок, но и как самостоятельное явление: он был прекрасным рисовальщиком. Он все время делал какие-то зарисовки — семьи, природы, городов, в которых бывал... В юбилей мастера мы организовали в пространстве «Творческой мастерской Боровского» выставку, позволяющую заглянуть в мастерскую художника: как возникали те или иные идеи, во что они воплощалось. Вдобавок к этому мы выпустили два тома наследия художника и вскоре издадим третий. Тем самым будет создана фактически полная энциклопедия творчества Боровского. А значит, даже несмотря на то что спектакли остались в прошлом, его работы продолжат жить и радовать ценителей.

Автор — гендиректор Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина

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