Международный день музеев, отмечаемый 18 мая, вписался в календарь культурной жизни давно и основательно, к нему готовятся, его ждут, о нем говорят и пишут. Последнее десятилетие этот праздник в России предпочитают отмечать по ночам, так и называют — «Ночь музеев». Каков культурный эффект нововведения и увеличилось ли племя жаждущих приобщиться к искусству? Ответ однозначный: эффект есть, армии поклонников прекрасного прибыло.

Поначалу акция привлекла своей необычностью: поздно вечером собирается компания друзей и совершает марш-бросок по музеям. Некоторые успевали за ночь посетить несколько. Стало ясно: придумано изобретательно! И теперь с каждым годом усложняется программа, можно сказать, возникла соревновательность между музеями в борьбе за аудиторию: пришел человек, его стараются вовлечь в некое креативное, в нашем музее часто театрализованное действо, развлекательное или научно-познавательное, и тогда посетитель — наш.

Попав однажды в непривычное время в музей, человек обретает привычку ходить на выставки, по крайней мере, интересоваться где и что происходит. Музеи используют этот проект для привлечения посетителей, которые просто так в него не ходят, иными словами, привлекают внимание широкой аудитории к уникальным экспонатам своих фондов и тем самым пополняют ряды завсегдатаев.

Если составить портрет постоянного музейного посетителя, то он значительно помолодел. Молодежь теперь частый гость на выставках. И это не может не радовать. В скобках замечу, что вовлекать в культурное пространство надо, конечно, со школьной скамьи. Уже пять лет работают в стране Бахрушинские кружки — это благотворительный просветительский проект нашего музея под названием «Можно ли жить без искусства?».

В школах Ульяновска и Зарайска, на Алтае и в Хакасии под руководством учителей-гуманитариев возникли художественные ячейки, дети изучают историю искусства, активно сотрудничают с местными музеями, выступают там, ведут экскурсии. Мы издали две книги школьных сочинений, готовим третью — и уверены, что, став взрослыми, наши дети непременно будут музейными завсегдатаями. «Жизнь без искусства — это не жизнь, это выживание», — написала ученица Татьяна Сидорова.

Каждый год мы отмечаем положительную динамику, посетителей становится всё больше. Досуговым трендом стало хождение на выставки. Вспомните хотя бы экспозицию Валентина Серова в Третьяковке на Крымском Валу. Желающие увидеть полотна мастера снесли двери. Инцидент тут же осветили СМИ. И некоторые люди, доселе не бывавшие в картинной галерее, узнали о ее существовании, ну и, конечно, заинтересовались Серовым. Вокруг много всякого культурного мусора, перенасыщенность информационного пространства угнетает. В море бездарного истинное искусство стало островом гармонии, и люди тянутся к настоящей классике, к тому, что проверено временем и поколениями.

Возвращаясь к «Ночи музеев», еще раз подчеркну, что это хороший проект, вносящий здоровую конкуренцию в жизнь музейных институций. В небольшой отрезок времени они буквально борются за внимание зрителей, которые нередко получают возможность увидеть то, чего нет в постоянной экспозиции. Российские музейщики настолько изобретательны, настолько творчески подходят к своей миссии, что готовы придумывать самые необычные формы взаимодействия с посетителями. С фантазией у нас всё хорошо, в этом мы дадим фору иностранным коллегам, так что попытку всеобщей музеефикации считаю весьма актуальной. Человек приобщается к красоте, и это дает ему стимул жить.

Автор — генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, доцент кафедры менеджмента сценических искусств ГИТИСа

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