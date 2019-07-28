На Кубани задержали сбежавшего из-под конвоя обвиняемого в убийстве

На Кубани задержали обвиняемого, сбежавшего из-под конвоя. Как сообщает в воскресенье, 28 июля, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, мужчину задержали в Армавире.

Как сообщалось 25 июля, уроженец якутского села Устье Антон Санников, обвиняемый в тяжком преступлении, сбежал на обменном пункте станции «Армавир-2».

По данным регионального управления Следственного комитета России, мужчина причастен к убийству предпринимателя в Сочи в 2018 году. По данным следствия, Санников и двое его знакомых забрали у своей жертвы деньги и угнали автомобиль. Убитый 48-летний мужчина приходился обвиняемому братом.

7 июня в Москве сотрудник полиции застрелил задержанного, когда тот попытался сбежать из отделения и захватить его табельное оружие. Мужчина скончался от потери крови. Он пытался совершить побег после того, как его доставили в отделение за вождение автомобиля в нетрезвом виде.