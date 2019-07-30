Курские автобусные перевозчики решили легализоваться

Автоперевозчики Курской области, которые отправляют автобусы с 15 вокзалов, теперь продают билеты через онлайн-сервис Туту.ру. Цифровизация российского рынка автобусных перевозок идет с большим трудом, хотя запрос на это у пассажиров есть, сообщил заместитель исполнительного директора по развитию автобусного рынка Туту.ру Сергей Николаев.

«Исторически сложилось, что все продажи билетов завязаны на вокзалы. Но в ближайшие годы они уйдут от доходов за продажи и перейдут на заработок за отправленные рейсы, как аэропорты», — сказал Николаев.

Договор, заключенный Туту.ру с «Региональным объединением автостанций» (РОА) в Курской области, должен упростить покупку для пассажиров и помочь ответственным перевозчикам в борьбе с нелегалами.

«Мы используем все доступные способы борьбы с нелегальными перевозчиками, которые подвергают жизнь пассажиров и окружающих опасности. Наша цель — увеличить свое присутствие в интернете и лишить нелегальных перевозчиков возможности привлекать пассажиров онлайн», — отметил генеральный директор «РОА» Алексей Пожидаев.

Ситуацию осложняет то, что некоторые российские автовокзалы до сих пор работают на операционной системе DOS. А купить билеты в агрегаторах невозможно в целых регионах, в том числе на Дальнем Востоке. Сергей Николаев рассказал, что когда в тестовом режиме на сайте разместили билеты на заведомо невозможный маршрут из Санкт-Петербурга во Владивосток, эти билеты сразу купили два человека, которые пришли на вокзал к назначенному времени.

В этом году стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует провести эксперимент по мониторингу пассажирских перевозок автобусами при помощи госсистемы сбора платы с большегрузов «Платон». По мнению участников рынка, при правильной организации этого процесса это еще один правильный шаг, чтобы автобусные перевозки в России развивались.