В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция к Международному дню тигра

24 июля в 13.00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят текущую ситуацию с популяцией тигров и способах их защиты.

Участники пресс-конференции:

Сергей Найденко, заместитель директора по науке, доктор биологических наук института проблем экологии и эволюции им. А. В. Северцова РАН;

Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»;

Всеволод Степаницкий, специалист по особо охраняемым природным территориям в стране АНО "Дальневосточные леопарды".

К участию также приглашены: представители Министерства природы РФ и WWF России.

Ключевые вопросы пресс-конференции:

популяция животных в мире/России;

основные проблемы и перспективы

особо охраняемые природные территории.

Каждый год 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, в которых тигры еще обитают.

К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тыс. особей тигра, и это число продолжает постоянно сокращаться. Сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения, и эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира, в том числе и в нашей стране.

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