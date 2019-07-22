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СМИ узнали о тайной помощи Huawei Северной Корее в создании мобильной сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китайская компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

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По данным собеседников издания, Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение по меньшей мере восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок в Северную Корею оборудования для запуска мобильной сети.

Отмечается также, что Huawei участвовала в интеграции сети и предоставлении услуг в области программного обеспечения, а также по меньшей мере в одном проекте по расширению Koryolink.

По словам источника, Koryolink, созданная в 2008 году, сейчас работает с устаревшим оборудованием, так как Huawei больше не предоставляет обновления и обслуживание.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона. В середине июля стало известно, что в США существенно смягчили ограничения на торговлю американских компаний с Huawei.

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