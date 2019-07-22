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В Москве объявили план «Перехват» после ограбления на проспекте Мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция в Москве объявила план «Перехват», после того как неизвестные похитили у мужчины сумку с крупной суммой денег и скрылись на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел днем 22 июля в районе дома 42 на проспекте Мира в Мещанском районе, пишет агентство городских новостей «Москва». У мужчины при выходе из банка неизвестные открыто похитили сумку, в которой лежало около €150 тыс., после чего скрылись на автомобиле. Предположительно, это был белый Kia Rio, пишет НСН. Полиция ведет розыск подозреваемых в совершении ограбления.

8 июля в Москве объявляли план «Перехват» после обстрела автомобиля в центре города.

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