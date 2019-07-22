Еда на вывоз: предприятиям АПК обещают новые льготы

Задачи продовольственной безопасности в целом по России решены. Теперь необходимо наращивать экспорт отечественной продукции агропромышленного комплекса. Такую задачу поставил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции. На эти цели до 2024 года из бюджета будет выделено 407 млрд рублей.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» (входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт») предполагает создание единой отраслевой системы продвижения и позиционирования сельхозпродукции на внешних рынках. Также планируется разработать отраслевые зонтичные бренды, которые позволят дифференцировать продукцию, повысить ее узнаваемость и добавленную стоимость в мире.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина экспорт продукции АПК должен к 2024 году вырасти до $45 млрд.

— Цифра, конечно, очень большая, но я считаю, что она нам вполне по силам, если мы сможем соединить те возможности, которые сейчас у нас сложились, и сохранить и нарастить поддержку, которая в настоящий момент существует. Напомню, что на эти цели за шесть лет мы планируем направить 407 млрд рублей, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В прошлом году объем экспорта сельхозпродукции из РФ составил $25,8 млрд, что на 20% больше, чем в 2017-м. В структуре российского экспорта более 40% сегодня занимает зерно, и по прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером с объемом более $11 млрд. Второе место разделят масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности с показателем $8,6 млрд каждая. Рыба и морепродукты займут третью позицию с общей суммой $8,5 млрд.

— В целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Мы только что говорили о том, как всё это начиналось в 2006–2007 годах, когда был первый национальный проект. Тогда многие задачи стояли очень остро, — отметил премьер-министр. — Сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства. Наши сельхозпроизводители не только хотят, но и могут выходить на иностранные рынки, и это вполне объяснимо.

Сегодня перед российским АПК, по словам главы кабмина, стоит три важных задачи.

— Во-первых, мы будем оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции на территории нашей страны, с тем чтобы изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья, — пояснил Дмитрий Медведев. — Наша работа по зерновым уже началась по этому направлению, необходимо ускорить её по рыбе и морепродуктам. Сейчас, напомню, 90% улова просто замораживают перед тем, как отправить на экспорт. Мы понимаем: чтобы стимулировать предпринимателей строить заводы по переработке рыбы, закладывать новые суда, нужно принимать определённые решения. Мы их приняли, изменили систему распределения квот на вылов. В результате рассчитываем увеличить долю рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью до 40%.

Во-вторых, нужно развивать и дальше логистическую инфраструктуру. По словам премьера, продолжается строительство сети оптово-распределительных центров, которые нужны экспортёрам. В прошлом году начали работать восемь таких центров. Ещё 14 нужно ввести в эксплуатацию в течение четырех лет — до конца 2022 года.

В-третьих, необходимо активней проводить работу по сертификации российской продукции, чтобы у стран-импортёров не было вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров. Этим занимается Россельхознадзор. В том числе согласовывает экспортные ветеринарные сертификаты на различные виды аграрной продукции. И уже есть результаты. Как отметил глава правительства, свыше 4 тыс. российских предприятий включены в реестр экспортеров, которые имеют право поставлять продукцию животноводства более чем в 80 стран.

Для развития экспортного потенциала Минсельхозом было высказано предложение дать поручение ФАС, Минтрансу и РЖД провести анализ тарифообразования операторами подвижного состава на транспортные услуги по перевозке продукции АПК по железной дороге. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, важно отметить первые положительные реальные сдвиги в данном направлении — РЖД выразило готовность рассмотреть вопрос о снижении на 50% тарифов на перевозку рефрижераторных контейнеров. Это важный шаг, но его, к сожалению, недостаточно.

Основными партерами России по внешней торговле в прошлом году по тематике АПК были страны Европейского союза (13%), Китай (10%), Египет (8%), Турция (7%), Республика Корея (6%), Казахстан (6%), Беларусь (5%), Иран (3%). В правительстве перспективными направлениями по многим продуктам называют, прежде всего, страны Ближнего Востока и Персидского залива, азиатские страны (Китай, Республика Корея и Япония) и государства африканского континента.