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Депутата госсовета Коми нашли мертвым в квартире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело депутата госсовета Коми Алексея Чупрова обнаружили в его квартире в воскресенье, 21 июля, следователи начали проверку, сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти Чупрова стала массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов.

Отмечается, что смерть депутата не носит криминального характера.

Согласно информации на сайте госсовета Коми, Чупров родился 5 ноября 1981 года. С 2015 года по настоящее время возглавлял компанию «Денежный магнит» в Сыктывкаре, также с 2018 года заведовал филиалом Центра народной культуры коми-ижемцев «Изьва». Чупров был заместителем председателя Молодежного парламента Коми.

11 июня сообщалось, что на 51-м году жизни умер депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.

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