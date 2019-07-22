Обмен книгами предлагают развивать в Челябинской области

Администрация Миасса (Челябинская область) намерена предложить горожанам поддержать проект по буккроссингу. Инициатива будет выдвинута с помощью портала «Активный житель – 74».

По данным городских властей, в Миассе есть лишь одна полка для обмена книг, находится она на улице Лихачева. Это значительно усложняет обмен книгами между жителями муниципалитета. В администрации считают, что книжные полки необходимо установить в каждый район, пишет 1obl.ru.

Голосование за предложенную инициативу продлится до 5 августа.

Ранее сообщалось, что в Амурской области планируют издать Красную книгу в электронном виде.