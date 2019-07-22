Врачи предостерегли против биодобавок из панциря саранчи

Использование в пищу биодобавок на основе хитина, добываемого из панциря саранчи, может спровоцировать возникновение заболеваний, заявил врач-невролог, диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев.

«Если мы будем получать тот или иной белок, то где гарантия, что у нас не может быть мутации <…> либо возникновения пока для нас неизвестных заболеваний?» — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Как пояснил специалист, люди из различных уголков земли имеют разный иммунитет и состав крови, поэтому в вопросе использования биодобавки из саранчи нельзя ориентироваться на регионы, где люди употребляют в пищу панцири креветок и крабов, в которых также содержится хитин.

Аналогичного мнения придерживается и диетолог Екатерина Белова. По ее словам, оценить последствия ввода новых добавок с ходу нельзя — необходимо смотреть на результаты исследований.

Ранее в июле «Известия» писали, что российские ученые работают над созданием биологических добавок из панцирей саранчи. Предполагается, что она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.