Астраханская область получит субсидии на развитие образования

Астраханская область выиграла конкурсы на предоставление субсидий в 2020–2022 годах из федерального бюджета по семи направлениям. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки.

В целом средства пойдут на развитие и поддержку образовательных учреждений. На них планируют создать мобильные кванториумы и IT-кубы, заняться созданием комфортной городской среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также уделить внимание поддержке талантливых детей, пишет «Астрахань-24».

Денежные средства в виде субсидий будут направлены на реализацию национального проекта «Образование» в Астраханской области.

Так, создание детских технопарков и центров выявления и поддержки одаренных детей предусмотрено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы и поддержка образования детей с ограниченными возможностями включено в проект «Современная школа», а создание IT-кубов и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды заложено в проекте «Цифровая образовательная среда».